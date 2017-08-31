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"Рубин" подписал контракт с футболистом Сесаром Навасом

Спорт
31 августа, 15:25 UTC+3 ТАСС

О подробностях соглашения с 37-летним игроком не сообщается

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Сесар Навас

Сесар Навас

© EPA/MARISCAL

ТАСС, 31 августа. Казанский футбольный клуб "Рубин" заключил контракт с испанским защитником Сесаром Навасом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

О подробностях соглашения с 37-летним игроком не сообщается.

Навас уже выступал за "Рубин" с 2009 по 2015 год, став с командой чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка страны. С 2015 по 2017 год он был игроком "Ростова", в составе которого стал серебряным призером чемпионата России.

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