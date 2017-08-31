Генменеджер "Слована": сезон-2017/18 не станет последним для клуба в КХЛ

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нынешний сезон не станет последним для братиславского "Слована" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение высказал генеральный менеджер клуба Патрик Зиман, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба "Слована".

В середине мая КХЛ опубликовала рейтинг клубов, по итогам которого лигу после сезона-2017/18 покинет три команды. Рейтинг учитывает как спортивные, так и экономические параметры.

В середине июля представители словацкого клуба сообщили ТАСС, что попросили КХЛ дать клубу отсрочку по выплатам задолженностей игрокам. Крайним сроком выплат долгов являлось 1 июля.

"Сезон-2017/18 однозначно не станет последним для "Слована" в КХЛ - у нас нет обсуждений на эту тему. Наоборот, мы стараемся сделать работу более эффективной, чтобы избежать публичных обсуждений о наших долгах, - говорится в сообщении. - Мы стараемся сделать более привлекательными наши предложения для сотрудничества с потенциальными партнерами. Хотя Словакия является несравнимо меньшим рынком, чем Россия, но по ряду причин "Слован" считается привлекательным клубом в Центральной и Восточной Европе с богатой хоккейной историей".

По словам Зимана, "Слован" не станет пользоваться чартерными рейсами при однодневных поездках, в том числе и на близкие расстояния. "Как известно, поездки являются одной из крупнейших статей расходов большинства клубов КХЛ. Мы посчитали, что чартерные рейсы на короткое расстояния или на один день являются неэффективными с экономической точки зрения. На первый выезд мы отправились регулярным рейсом и остались этим довольны", - сказал Зиман.

"У меня есть информация из "Аэрофлота", что остальные клубы используют в том числе и автобусы на расстояния от 200 до 400 км, как мы и сделали при поездке из Москвы в Ярославль. С точки зрения времени и финансов это несравнимо. Чартеры мы будем использовать в такие длительные поездки, как во Владивосток, Хабаровск и Шанхай".

"Слован" после четырех матчей с тремя очками занимает 11-е место в Западной конференции. В среду команда одержала первую победу в основное время над минским "Динамо".