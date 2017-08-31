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Олимпийский чемпион Халмурзаев завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо в весе до 81 кг

Спорт
31 августа, 18:36 UTC+3 ТАСС

Эта медаль стала третьей для сборной России на соревнованиях

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Хасан Халмурзаев

Хасан Халмурзаев

© Станислав Красильников/ТАСС, архив

ТАСС, 31 августа. Россиянин Хасан Халмурзаев одержал победу над монголом Отгонбаатаром Ууганбаатаром и завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 81 кг. Турнир проходит в Будапеште.

Чемпионом в данном весе стал немец Александер Вечежак, который в финале был сильнее итальянца Маттео Маркончини. Во втором раунде соревнований Вечежак одержал победу над россиянином Аланом Хубецовым, в полуфинале он победил Халмурзаева. Также бронзовая медаль в активе иранца Саида Моллаи.

Эта медаль стала третьей для сборной России на соревнованиях. Ранее серебро в весе до 66 кг выиграл Михаил Пуляев, а Наталья Кузютина стала третьей в весе до 52 кг.

23-летний Халмурзаев впервые в карьере стал призером чемпионата мира. Россиянин является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом Европы 2016 года, золотым медалистом Универсиады 2015 года.

Чемпионат мира завершится 3 сентября.

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