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Гамба: серебро дзюдоиста Пуляева на ЧМ является суперрезультатом

Спорт
30 августа, 19:55 UTC+3 БУДАПЕШТ /Корр. ТАСС, Вероника Советова

На данный момент в активе сборной России на чемпионате мира две медали - серебро Михаила Пуляева в весовой категории 66 кг и бронза Натальи Кузютиной в категории 52 кг

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Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба

Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба

© Владимир Гердо/ТАСС

БУДАПЕШТ, 30 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Второе место на чемпионате мира по дзюдо Михаила Пуляева является отличным результатом, а бронза Натальи Кузютиной - следствием ошибки спортсменки. Такое мнение журналистам высказал генеральный менеджер сборной России Эцио Гамба.

На данный момент в активе сборной России на чемпионате мира две медали - серебро Пуляева в весовой категории 66 кг и бронза Натальи Кузютиной в категории 52 кг.

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"Кузютина реально могла выиграть чемпионат мира, я это видел - отлично работала, была уверена в своих силах, спокойна. Но неудачно провела конец схватки с японкой, ошиблась на последних секундах, - рассказал Гамба. - Пуляев показал суперрезультат и стабильность, он просто уникальный спортсмен - в пятый раз выступал на чемпионате мира. На первом был пятым, потом третьим, сейчас третий раз подряд стал вторым, хотя большинство его прежних соперников сменили весовую категорию".

Гамба сообщил, что связывал медальные планы команды с легкими весовыми категориями. "Наши медальные планы, связанные с категориями до 48 кг у женщин и 60 кг у мужчин, не оправдались. Роберт Мшвидобадзе проиграл в первой схватке бразильцу Фелипе Пелима, но показал неплохую борьбу - результат мог качнуться в любую сторону; отмечу хороший потенциал Ирины Долговой, несмотря на проигрыш она очень хорошо выступала, со стопроцентной отдачей. Уверен, что на Олимпиаде в Токио она сможет выступить хорошо", - отметил специалист.

Не повезло со жребием

В третий день соревнований в весовых категориях 57 кг у женщин и 73 кг россияне также остались без наград. Муса Могушков проиграл в первом круге, Денис Ярцев - в поединке за право побороться за бронзу, Ирина Заблудина выбыла во втором поединке.

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"Сегодня был очень тяжелый с точки зрения жеребьевки день, поскольку Могушкову в первой же схватке достался непростой француз, плюс я делаю скидку и на то, что в последние 15 дней до старта ему пришлось сгонять вес. Ярцев хорошо боролся, мог быть и в полуфинале, и в поединке за бронзу - выложился на все сто процентов, был серьезно готов. Это не результат его уровня, он на всех турнирах борется за первые места".

В четверг в борьбу вступят мужчины в весовой категории 81 кг, где российскую команду представит олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Хасан Халмурзаев и Алан Хубецов. В женском турнире в весе 63 кг за сборную России выступит Дарья Давыдова и Екатерина Валькова.

Гамба отметил прогресс сборной спустя год после Игр. "Все нормально, команда прогрессировала, у нас появилась хорошая группа молодых ребят и девушек. Через три года все будут готовы к Олимпиаде. Как обычно, для нас главный старт четырехлетия - это Олимпийские игры, а каждый чемпионат мира - очередной шаг к ним, - подытожил специалист.

Чемпионат мира в Будапеште завершится 3 сентября.

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