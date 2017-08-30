Японец Насимото завоевал золото чемпионата мира по дзюдо в весе до 73 кг

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ТАСС, 30 августа. Японец Соичи Насимото завоевал золото чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 73 кг. Турнир проходит в Будапеште.
В финальной схватке он одолел представителя Азербайджана Рустама Оруджева
Обладателями бронзовых наград стали представитель Монголии Одбаяр Ганбаатар и южнокореец Ан Чанг Рим.
В данной весовой категории сборную России представляли два спортсмена. Россиянин Денис Ярцев уступил в первой схватке утешительного турнира грузину Лаше Шавдатуашвили. Муса Могушков не сумел одолеть француза Пьера Дюпра во встрече первого круга турнира.
На текущем турнире российские спортсмены завоевали две медали. Наталья Кузютина выиграла бронзу (до 52 кг), Михаил Пуляев завоевал серебро (до 66 кг).
Чемпионат мира завершатся 3 сентября.