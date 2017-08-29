Дзюдоистка Кузютина призналась, что устала быть третьей на крупных турнирах

БУДАПЕШТ, 29 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская дзюдоистка Наталья Кузютина расстроилась, что на чемпионате мира в Будапеште, как и год назад на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, вновь стала лишь третьей. Об этом спортсменка рассказала журналистам после победы в схватке за бронзовую медаль турнира с израильтянкой Гили Коэн.

Кузютина одержала над соперницей досрочную победу броском на иппон. Шанса на золото россиянка лишилась, проиграв в полуфинале японке Аи Сисиме, которая в итоге и стала чемпионкой мира.

"Я устала быть третьей, я хочу и должна быть первой, так что эта бронза - очередное расстройство, цена моей собственной ошибки в схватке с Сисиме. Я рыдала после нее так, как если бы проиграла в финале. Ведь я тренируюсь, я совершенствуюсь, и это не та медаль, которую я ждала, хотя все меня сейчас поздравляют. Я сюда за золотом ехала, за борьбой в финале с олимпийской чемпионкой (Майлиндой Кельменди из Косова), бронза для меня - не результат", - рассказала дзюдоистка.

Кузютина подчеркнула, что сама позволила японке провести прием. "Я хорошо проводила схватку, но в конце повернулась не в ту сторону, поменяла манеру борьбы, остановилась и дала сопернице возможность атаковать. А ведь на Универсиаде в Казани в 2013 году я у нее выиграла. Надо было продолжать в той же агрессивной манере, в какой и начинала", - считает она.

Дзюдоистка подчеркнула, что не могла себе позволить опустить руки после обидного проигрыша японке. "Нужно было собраться и брать медаль, как бы ни сложилось. За меня вся Россия болела, сколько сил тренеры вложили, мне вся сборная помогала. Если бы я опустила руки, потом себе этого никогда бы не простила. Но я хочу золота, а значит на следующем чемпионате мира буду еще злее", - отметила Кузютина.

Россиянки в дзюдо не слабее японок

Спортсменка отметила, что отличительной чертой всех японских дзюдоистов является безостановочная борьба.

"Они борются с первой до последней секунды, безостановочно, причем даже в дополнительное время. И пусть они иногда не показывают какие-то реальные атаки, но все время идут вперед. Я знаю, что могу у них выигрывать, или у той же Кельменди, но нужно больше внимания уделять деталям. Победа близко, я к ней приду и обязательно поднимусь на первую ступень пьедестала", - уверена Кузютина.

Лидер женской сборной России уверена, что отечественные дзюдоистки не слабее азиаток. "Я хочу от всего сердца, чтобы каждая наша спортсменка, выходящая на ковер, побеждала, показывая достойную борьбу. И чем могу, помогаю - и техническим, и психологическим советом. Наши не слабее, в команде много сильных талантливых девочек. Просто им немного психологии не хватает, но они уже начинают раскрываться", - отметила она.

Команда возобновила работу после Олимпийских игр - 2016 менее чем через месяц. "Генменеджер сборной Эцио Гамба после Олимпиады сказал нам - отдохните, но немного, чтобы не расслаблялись. Ведь мир не стоит на месте, все совершенствуются, растут. Если мы будем засиживаться на месте, хорошего не выйдет. Я уверена - медалей в женском дзюдо у нас скоро будет куда больше, чем одна бронза на Олимпиаде", - подытожила Кузютина.

Чемпионат мира в Будапеште завершится 3 сентября.