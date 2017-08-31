Олимпийский чемпион Халмурзаев не смог выйти в финал ЧМ по дзюдо и поборется за бронзу

ТАСС, 31 августа. Россиянин Хасан Халмурзаев уступил немцу Александеру Вечежаку и не смог пробиться в финал чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 81 кг. Соревнования проходят в Будапеште.

Полуфинальная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу немца. Ранее Вечежак во втором раунде соревнований одержал победу над россиянином Аланом Хубецевым.

Соперник немца по финалу определится позднее. Халмурзаев в схватке за третье место поборется с монголом Отгонбаатаром Ууганбаатаром. Обе схватки пройдут позднее в четверг.

Халмурзаев является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом Европы 2016 года и победителем Универсиады 2015 года.

Чемпионат мира по дзюдо завершится 3 сентября.