Сборная Бразилии гарантировала себе первое место в отборочной группе ЧМ-2018

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ТАСС, 1 сентября. Сборная Бразилии на своем поле победила команду Эквадора со счетом 2:0 в матче 15-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка).
Мячи забили Паулиньо (69-я минута) и Филиппе Коутиньо (76).
Сборная Бразилии, набрав 36 очков, гарантировала себе первое место в отборочной группе. У идущей на второй позиции команды Колумбии 25 очков, подопечные Тите стали недосягаемы для конкурентов за три тура до окончания квалификации.
Третье место в группе занимает команда Уругвая (24), четвертое - Чили (23), пятое - Аргентины (23), шестое - Парагвая (21), седьмое - Эквадора (20), восьмое - Перу (18), девятое - Боливии (10), десятое - Венесуэлы (7).
Двухкруговой отборочный турнир десяти сборных КОНМЕБОЛ завершится в октябре 2017 года. В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучшие сборные, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.