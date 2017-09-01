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Сборные Аргентины и Уругвая сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018

Спорт
1 сентября, 4:09 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 0:0, также состоялись матчи Венесуэла - Колумбия и Чили - Парагвай

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Лионель Месси

Лионель Месси

© EPA/RAUL MARTINEZ

ТАСС, 1 сентября. Сборная Уругвая на своем поле сыграла вничью с командой Аргентины со счетом 0:0 в матче 15-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка).

Аргентинский полузащитник "Зенита" Леандро Паредес провел весь матч на скамейке запасных.

Также в рамках 15-го тура безголевой ничьей завершился матч Венесуэла - Колумбия, а победитель двух последних Кубков Америки команда Чили на своем поле проиграла сборной Парагвая - 0:3.

Лидирует в турнирной таблице сборная Бразилии (33 очка, обеспечила себе место на ЧМ-2018), второе место занимает команда Колумбии (25), третье - Уругвая (24), четвертое - Чили (23), пятое - Аргентины (23), шестое - Эквадора (20), седьмое - Парагвая (21), восьмое - Перу (18), девятое - Боливии (10), десятое - Венесуэлы (7).

Двухкруговой отборочный турнир десяти сборных КОНМЕБОЛ завершится в октябре 2017 года. В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучшие сборные, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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