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Российские судьи будут работать на титульных боксерских боях за границей

Спорт
1 сентября, 13:20 UTC+3 ГАМБУРГ /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

По словам генсека Федерации бокса России Умара Кремлева, также планируется привлекать на такие поединки российского супервайзера, который бы контролировал работу своих иностранных коллег

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев

© Александр Щербак/ТАСС

ГАМБУРГ /Германия/, 1 сентября /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские судьи будут обслуживать титульные поединки боксеров-профессионалов из РФ в случае, если бой проходит за пределами страны. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В пятницу был утвержден регламент, касающийся профессионального бокса в стране. Развитием данного направления будет заниматься департамент профессионального бокса Федерации бокса России.

"Если титульный бой с участием российского боксера будет проходить за границей, то там будет работать система судей "три плюс один". То есть, один судья обязательно должен быть из России. Также мы планируем привлекать на такие поединки российского супервайзера, который бы контролировал работу своих иностранных коллег", - сказал Кремлев.

Также Кремлев отметил, что одной из основных задач регламента является защита интересов и прав боксеров, менеджеров и промоутеров в международных организациях.

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