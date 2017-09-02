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Магнус Карлсен впервые примет участие в Кубке мира по шахматам в Тбилиси

Спорт
2 сентября, 2:28 UTC+3 ТАСС

В турнире, стартующем в субботу в столице Грузии, выступят 128 шахматистов

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ТАСС, 2 сентября. Кубок мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ) стартует в Тбилиси. Победитель и финалист турнира получат путевки на турнир претендентов.

Впервые в Кубке мира примет участие действующий чемпион мира Магнус Карлсен. Также на старт турнира в столице Грузии выйдут 15 лучших шахматистов согласно рейтингу ФИДЕ, что делает нынешний Кубок мира сильнейшим в истории по составу участников. В их числе и победитель Кубка мира 2015 года - россиянин Сергей Карякин. Помимо Карякина, Россию на Кубке мира представят еще 19 гроссмейстеров: Владимир Крамник, Петр Свидлер, Михаил Антипов, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин, Ян Непомнящий, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев, Алексей Гоганов, Даниил Дубов, Евгений Наер, Никита Витюгов, Алексей Дреев, Антон Демченко, Максим Матлаков, Владимир Федосеев, Александр Мотылев, Борис Грачев, Владислав Артемьев.

Всего в Кубке мира примут участие 128 шахматистов, в том числе две женщины. Лидер женского рейтинга и чемпионка мира среди женщин китаянка Хоу Ифань вошла в состав участников по предложению ФИДЕ. Чемпионка Европы среди женщин Нана Дзагнидзе была заявлена командой Грузии как страной - организатором соревнований.

Кубок мира проходит по системе нокаут-турнира. Матчи каждой стадии, кроме финала, состоят из двух партий с контролем времени ФИДЕ (90 минут на 40 ходов, после этого 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход). В случае ничьей проводится тай-брейк из двух партий с контролем: 25 минут и 10 секунд на ход. Финалисты сыграют четыре партии.

В первом круге Карлсен сыграет с нигерийцем Олувафеми Балогуном. Рейтинг Балогуна - 2255 очков, он смог квалифицироваться на Кубок мира только благодаря победе на чемпионате Западной Африки по шахматам. Карякин в первом туре сыграет с самым молодым участником Кубка мира - 16-летним Антоном Смирновым, представляющим Австралию. Карякин сможет встретиться с Карлсеном только в полуфинале.

Каждый тур начиная с 3 сентября будет длиться по три дня, выходные дни - 18 и 22 сентября. Финал пройдет с 23 по 27 сентября. Призовой фонд турнира составляет $1,6 млн, из которых $96 тыс. получит победитель. Финалист заработает $64 тыс., полуфиналисты - по $40 тыс., участники четвертьфиналов - по $28 тыс.

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