Карякин заявил, что его задачей-минимум на Кубке мира по шахматам является полуфинал

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Карякин заявил, что его задачей-минимум на Кубке мира по шахматам является полуфиналСпорт 1 сентября, 8:58
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МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин доволен уровнем своей подготовки к Кубку мира и будет рад, если дойдет до полуфинала турнира. Об этом он рассказал ТАСС.
Кубок мира по шахматам пройдет в Тбилиси 2-28 сентября. В нем впервые в истории примет участие действующий чемпион мира - норвежец Магнус Карлсен. Россию будут представлять все сильнейшие шахматисты страны. Обладатель Кубка мира и второй финалист получат путевки на турнир претендентов 2018 года.
"Подготовка прошла хорошо, хотя, к сожалению, она была короткой, просто из-за банального отсутствия времени. Плюс, я еще до конца не акклиматизировался после возвращения из Сент-Луиса, но к Кубку мира я буду в оптимальной форме", - сказал Карякин.
Российский гроссмейстер отметил, что Кубок мира - турнир, в котором ничего нельзя загадывать. "У меня был как вылет в первом круге, так и первое место. Буду просто играть в шахматы. Прогнозов давать не буду", - сказал он.
Карякин также отметил, что у него очень тяжелая турнирная сетка. "Поэтому я буду доволен, если дойду до полуфинала, это задача-минимум", - рассказал шахматист. Он добавил, что Кубок мира проходит по нокаут-системе, поэтому сюрпризы на нем случаются часто. "Ты можешь приехать в очень хорошей форме, но допустить одну маленькую ошибку - и уже вылетел", - пояснил гроссмейстер.
Карякин стал победителем Кубка мира в 2015 году.