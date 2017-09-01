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Карякин заявил, что его задачей-минимум на Кубке мира по шахматам является полуфинал

Спорт
1 сентября, 8:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По мнению российского шахматиста, Кубок мира - непредсказуемый турнир, так как проходит по нокаут-системе

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© EPA/PETER FOLEY

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин доволен уровнем своей подготовки к Кубку мира и будет рад, если дойдет до полуфинала турнира. Об этом он рассказал ТАСС.

Кубок мира по шахматам пройдет в Тбилиси 2-28 сентября. В нем впервые в истории примет участие действующий чемпион мира - норвежец Магнус Карлсен. Россию будут представлять все сильнейшие шахматисты страны. Обладатель Кубка мира и второй финалист получат путевки на турнир претендентов 2018 года.

"Подготовка прошла хорошо, хотя, к сожалению, она была короткой, просто из-за банального отсутствия времени. Плюс, я еще до конца не акклиматизировался после возвращения из Сент-Луиса, но к Кубку мира я буду в оптимальной форме", - сказал Карякин.

Российский гроссмейстер отметил, что Кубок мира - турнир, в котором ничего нельзя загадывать. "У меня был как вылет в первом круге, так и первое место. Буду просто играть в шахматы. Прогнозов давать не буду", - сказал он.

Карякин также отметил, что у него очень тяжелая турнирная сетка. "Поэтому я буду доволен, если дойду до полуфинала, это задача-минимум", - рассказал шахматист. Он добавил, что Кубок мира проходит по нокаут-системе, поэтому сюрпризы на нем случаются часто. "Ты можешь приехать в очень хорошей форме, но допустить одну маленькую ошибку - и уже вылетел", - пояснил гроссмейстер.

Карякин стал победителем Кубка мира в 2015 году.

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