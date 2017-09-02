Российский легкоатлет Шубенков счастлив, что одержал победу в "Бриллиантовой лиге"

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ТАСС, 2 сентября. Россиянин Сергей Шубенков очень счастлив, что ему наконец удалось победить на этапе "Бриллиантовой лиги" в беге на 110 метров с барьерами. Слова спортсмена приводит пресс-служба соревнований.
Шубенков занял первое место на финальном этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе, показав результат 13,14 секунды. Россиянин, как победитель финала, выиграл "Бриллиантовую лигу" в 2017 году и получит призовые в размере $50 тыс.
"Прекрасно чувствовать себя победителем "Бриллиантовой лиги". Для меня очень важно, что я завершаю сезон такой большой победой. Это был очень тяжелый сезон, у меня не получалось выиграть практически до самого конца. Я очень счастлив", - сказал Шубенков.
На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне Шубенков завоевал серебро, уступив в финале олимпийскому чемпиону из Ямайки Омару Маклеоду. На этапах "Бриллиантовой лиги" текущего сезона россиянин дважды становился вторым и один раз третьим.