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Тренер: победа в финале "Бриллиантовой лиги" важна для Шубенкова в плане психологии

Спорт
1 сентября, 22:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

По мнению Сергея Клевцова, победа в Брюсселе должна стать для Шубенкова неплохим трамплином для следующего года

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Победа на финальном этапе "Бриллиантовой лиги" важна для российского бегуна с барьерами Сергея Шубенкова в психологическом плане. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

Финал "Бриллиантовой лиги" проходит в субботу в Брюсселе, Шубенков победил в забеге на 110 м с барьерами с результатом 13,14 секунды.

"Эта победа важна для Шубенкова прежде всего в психологическом плане, - сказал Клевцов. - Физически он и на чемпионате мира в Лондоне был готов хорошо, но психология не дала ему возможности стать там чемпионом. Победная точка в сезоне должна стать неплохим трамплином для следующего года, а в целом, этот сезон я считаю позитивным, мы непросто входили в него после вынужденного пропуска олимпийского года, что отражалось на результатах. Но сейчас потихоньку все налаживается".

На чемпионате мира 2017 года Шубенков завоевал серебро, в сезоне на этапах "Бриллиантовой лиги" россиянин дважды становился вторым и один раз третьим.

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