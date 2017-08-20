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Тренер: Шубенков бежал в Бирмингеме простуженным, но это не оправдание низкого результата

Спорт
20 августа, 18:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Спортсмен занял второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме

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Сергей Шубенков

Сергей Шубенков

© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Личный тренер бегуна на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов недоволен невысоким результатом, который показал его подопечный в воскресенье на этапе "Бриллиантовой лиги" в британском Бирмингеме. В беседе с ТАСС тренер отметил, что Шубенков вышел на старт простуженным, но это никак не может быть оправданием показанного им времени.

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Чемпион мира 2015 года Шубенков занял второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме. Спортсмен, выступающий под нейтральным флагом, показал результат 13,31 секунды. Победил олимпийский чемпион 2012 года американец Арис Мерритт (13,29), третьим стал его соотечественник Девон Аллен (13,40). На прошедшем в начале августа чемпионате мира в Лондоне Шубенков завоевал серебряную медаль, уступив в борьбе за первое место Омару Маклеоду из Ямайки.

"Сергей сегодня показал абсолютно невыразительный бег, - отметил Клевцов. - Да, на старте не было чемпиона мира Маклеода, но, кроме ямайца, есть и другие соперники, которых тоже просто так не опередишь. Замечу, что Шубенков сегодня бежал простуженным. Но это только его проблемы, и никакого оправдания в этом искать не нужно".

В нынешнем сезоне Шубенков занял пятое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае (13,35), третье - на этапе в Риме (13,21), второе - в Стокгольме (13,10), четвертое - в Париже (13,18), а также второе место на турнире в Будапеште (13,01) и чемпионате мира в Лондоне (13,14).

Как ранее сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков, далее барьерист 29 августа планирует выступить на турнире в Загребе, а потом - в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Турнир в Бельгии состоится 1 сентября, и, по словам менеджера, станет последним международным стартом для Шубенкова в этом сезоне.

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