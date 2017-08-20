Тренер: Шубенков бежал в Бирмингеме простуженным, но это не оправдание низкого результата

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Личный тренер бегуна на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов недоволен невысоким результатом, который показал его подопечный в воскресенье на этапе "Бриллиантовой лиги" в британском Бирмингеме. В беседе с ТАСС тренер отметил, что Шубенков вышел на старт простуженным, но это никак не может быть оправданием показанного им времени.

Чемпион мира 2015 года Шубенков занял второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме. Спортсмен, выступающий под нейтральным флагом, показал результат 13,31 секунды. Победил олимпийский чемпион 2012 года американец Арис Мерритт (13,29), третьим стал его соотечественник Девон Аллен (13,40). На прошедшем в начале августа чемпионате мира в Лондоне Шубенков завоевал серебряную медаль, уступив в борьбе за первое место Омару Маклеоду из Ямайки.

"Сергей сегодня показал абсолютно невыразительный бег, - отметил Клевцов. - Да, на старте не было чемпиона мира Маклеода, но, кроме ямайца, есть и другие соперники, которых тоже просто так не опередишь. Замечу, что Шубенков сегодня бежал простуженным. Но это только его проблемы, и никакого оправдания в этом искать не нужно".

В нынешнем сезоне Шубенков занял пятое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае (13,35), третье - на этапе в Риме (13,21), второе - в Стокгольме (13,10), четвертое - в Париже (13,18), а также второе место на турнире в Будапеште (13,01) и чемпионате мира в Лондоне (13,14).

Как ранее сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков, далее барьерист 29 августа планирует выступить на турнире в Загребе, а потом - в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Турнир в Бельгии состоится 1 сентября, и, по словам менеджера, станет последним международным стартом для Шубенкова в этом сезоне.