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Сборная Мексики по футболу гарантировала себе участие в ЧМ-2018

Спорт
2 сентября, 7:08 UTC+3 ТАСС

За три тура до окончания квалификации мексиканцы обеспечили себе третье место в отборочной группе, дающее путевку на мировое первенство

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Ирвин Лосано

Ирвин Лосано

© EPA/JOSE MENDEZ

ТАСС, 2 сентября. Сборная Мексики на своем поле победила команду Панамы со счетом 1:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка).

Мяч на 53-й минуте забил Ирвин Лосано.

В других матчах тура сборная США дома уступила команде Коста-Рики - 0:3, сборная Тринидада и Тобаго на своем поле проиграла команде Гондураса со счетом 1:2.

Сборная Мексики за три тура до окончания квалификации гарантировала себе как минимум третье место в отборочной группе, дающее право на прямое попадание на чемпионат мира. Турнирное положение после семи сыгранных матчей: Мексика - 17 очков, Коста-Рика - 14, США - 8, Гондурас - 8, Панама - 7, Тринидад и Тобаго - 3.

Отборочный турнир ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре. Три лучшие сборные по итогам 10 туров выйдут в финальную часть чемпионата мира напрямую, еще одна команда - по итогам стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.

На данный момент определились пять участников чемпионата мира. Помимо сборных Мексики и России (хозяйка турнира), это команды Бразилии, Ирана и Японии.

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