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Сборная России завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в многоборье

Спорт
2 сентября, 21:58 UTC+3 ПЕЗАРО /Италия/ 2, сентября. /ТАСС

Россиянки заработали 37,700 балла по сумме двух упражнений

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Сборная России по художественной гимнастике

Сборная России по художественной гимнастике

© Егор Алеев/ТАСС

ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике в составе Анастасии Близнюк, Евгении Левановой, Ксении Поляковой, Софьи Скоморох, Анастасии Татаревой и Марии Толкачевой завоевала золото чемпионата мира в многоборье. Соревнования проходят в итальянском Пезаро.

Россиянки заработали 37,700 балла по сумме двух упражнений.

Сборная России лидирует в общекомандном медальном зачете, завоевав шесть золотых, четыре серебряные и одну бронзовую награды.

Чемпионат мира завершится 3 сентября.

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