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Колобков: подготовка сборной России по художественной гимнастике является эталонной

Спорт
2 сентября, 20:27 UTC+3 ПЕЗАРО /Италия/ 2, сентября. /ТАСС

В активе сборной России на чемпионате мира в итальянском Пезаро пять золотых, четыре серебряные и одна бронзовая медаль.

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /ТАСС/. Система подготовки спортсменов для сборной России, выстроенная во Всероссийской федерации художественной гимнастики, является эталонной, с нее должны брать пример другие отечественные федерации. Об этом сообщил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

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Гимнастка Дина Аверина сказала, что золото ЧМ досталось ей с большим трудом

Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, она набрала 74,700 балла. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина (73,450), третьей стала израильтянка Линой Ашрам (70,025). Ранее Дина Аверина победила в упражнениях с обручем и булавами, а Арина - в упражнениях с мячом и с лентой. Также Дина Аверина стала второй в упражнениях с мячом и с лентой, а Арина Аверина - второй в упражнениях с обручем и третьей в упражнениях с булавами.

В активе сборной России пять золотых, четыре серебряные и одна бронзовая медаль.

"Этот успех стал возможен благодаря огромной работе, прежде всего, самих спортсменок, - считает Колобков. - Они с четырех-пяти лет профессионально занимаются спортом, нельзя не отметить и тренеров. Считаю, что в их успехе значительная заслуга принадлежит наставникам, первому тренеру и тренеру сборной команды".

"Ну и, конечно, же победы не было без Ирины Александровны Винер-Усмановой, которая является одновременно президентом федерации и главным тренером национальной команды. В отечественной художественной гимнастике выстроено все - от воспитания молодой смены до постановки программ для членов сборной, и там нет мелочей. Мы видим четко выстроенную модель управления спортом, модель подготовки элитных спортсменов к главным стартам сезона. Мы должны на нее ориентироваться", - заключил глава спортивного ведомства.

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