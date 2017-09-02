Колобков: подготовка сборной России по художественной гимнастике является эталонной

ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /ТАСС/. Система подготовки спортсменов для сборной России, выстроенная во Всероссийской федерации художественной гимнастики, является эталонной, с нее должны брать пример другие отечественные федерации. Об этом сообщил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, она набрала 74,700 балла. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина (73,450), третьей стала израильтянка Линой Ашрам (70,025). Ранее Дина Аверина победила в упражнениях с обручем и булавами, а Арина - в упражнениях с мячом и с лентой. Также Дина Аверина стала второй в упражнениях с мячом и с лентой, а Арина Аверина - второй в упражнениях с обручем и третьей в упражнениях с булавами.

В активе сборной России пять золотых, четыре серебряные и одна бронзовая медаль.

"Этот успех стал возможен благодаря огромной работе, прежде всего, самих спортсменок, - считает Колобков. - Они с четырех-пяти лет профессионально занимаются спортом, нельзя не отметить и тренеров. Считаю, что в их успехе значительная заслуга принадлежит наставникам, первому тренеру и тренеру сборной команды".

"Ну и, конечно, же победы не было без Ирины Александровны Винер-Усмановой, которая является одновременно президентом федерации и главным тренером национальной команды. В отечественной художественной гимнастике выстроено все - от воспитания молодой смены до постановки программ для членов сборной, и там нет мелочей. Мы видим четко выстроенную модель управления спортом, модель подготовки элитных спортсменов к главным стартам сезона. Мы должны на нее ориентироваться", - заключил глава спортивного ведомства.