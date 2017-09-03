Жигалов: российские волейболисты провели на высоком уровне весь полуфинал ЧЕ с бельгийцами

ТАСС, 3 сентября. Сборная России по волейболу сохраняла высокий уровень концентрации на протяжении всего полуфинального матча чемпионата Европы против команды Бельгии, за счет чего и смогла одержать победу. Об этом рассказал диагональный национальной команды Максим Жигалов, слова которого приводит официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

В субботу вечером россияне победили бельгийцев со счетом 3-0. Пока национальная команда не отдала на турнире соперникам ни одного сета. В финале сборная России сыграет с немцами.

"Я доволен результатом и качеством нашей игры, показанной в матче против бельгийцев. Надеюсь, что мы сможем сохранить этот уровень игры и завтра и продолжить нашу серию из выигранных подряд сетов. Мы видели, как Германия совершила камбэк в матче с Сербией [отыгравшись со счета 0-2], поэтому мы старались сохранить концентрацию и не ослаблять игру в обороне после двух выигранных сетов. Мы всегда должны быть готовы к ответному удару, и я рад, что мы сохранили высокий уровень концентрации до конца матча с Бельгией", - сообщил Жигалов.

Финальный матч Россия - Германия пройдет в Кракове в воскресенье, начало - в 21:30 мск.