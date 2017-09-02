Сборная России вышла в финал чемпионата Европы по волейболу

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ТАСС, 2 сентября. Мужская сборная России по волейболу победила команду Бельгии в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Польше. Матч завершился со счетом 3-0.
Пока на турнире российская команда не проиграла ни одного сета.
В воскресенье в финале сборная России встретится с командой Германии, победившей в другом полуфинале сербов. Немцы впервые в истории сыграют в матче за золото европейского превенства.
Россияне в пятый раз вышли в финал чемпионата Европы. В 2013 году команда стала победителем европейского первенства.