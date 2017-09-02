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Сборная России вышла в финал чемпионата Европы по волейболу

Спорт
2 сентября, 23:28 UTC+3 ТАСС

В матче за золото российская команда в воскресенье сыграет со сборной Германии

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Материал из 1 страницы
Российские волейболисты празднуют победу над сборной Бельгии

Российские волейболисты празднуют победу над сборной Бельгии

© EPA-EFE/Jacek Bednarczyk

ТАСС, 2 сентября. Мужская сборная России по волейболу победила команду Бельгии в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Польше. Матч завершился со счетом 3-0.

Пока на турнире российская команда не проиграла ни одного сета.

В воскресенье в финале сборная России встретится с командой Германии, победившей в другом полуфинале сербов. Немцы впервые в истории сыграют в матче за золото европейского превенства.

Россияне в пятый раз вышли в финал чемпионата Европы. В 2013 году команда стала победителем европейского первенства.

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