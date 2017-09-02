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Шевченко: при выборе четырех стран-хозяек ЧЕ-2019 по волейболу учитывался опыт баскетбола

Спорт
2 сентября, 19:13 UTC+3 ТАСС

Президент Всероссийской федерации волейбола считает, эксперимент с проведением матчей до побед в четырех сетах неудачным

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Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 2 сентября. Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) учитывала опыт проведения турниров по баскетболу при выборе четырех стран, которые проведут чемпионат Европы по волейболу в 2019 году. Об этом рассказал президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, чьи слова приводятся на сайте организации.

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В пятницу стало известно, что чемпионат Европы 2019 года будет проводиться одновременно во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. Чемпионат Европы - 2017 по баскетболу проходит в Турции, Финляндии, Румынии и Израиле.

"Общее выравнивание класса европейских сборных команд, как в мужском волейболе, так и в женском, плюс маркетинговые соображения, привели к принятию решения о расширении числа участников финальных турниров чемпионата Европы - с 16 до 24, - сказал Шевченко. - И к проведению этих соревнований сразу в четырех странах, чего никогда раньше не случалось. Неправильно было бы говорить, что ЕКВ слепо скопировала то, что сейчас происходит в мужском баскетболе, но опыт наших коллег тоже был изучен. Все больше национальных федераций на континенте через свои сборные хотят быть вовлечены в тот волейбольный праздник, которым и является чемпионат Европы".

Президент Всероссийской федерации волейбола считает, эксперимент с проведением матчей до побед в четырех сетах неудачным. "На молодежном чемпионате мира был проведен такой эксперимент, но Международная федерация волейбола по этому поводу никакого давления на континентальные конфедерации не оказывает, - отметил Шевченко. - ЕКВ введение подобного эксперимента в своих соревнованиях не рассматривает. Да и я лично, мои коллеги по Всероссийской федерации, если честно - не приветствуем такой эксперимент в волейбольных правилах".

На молодежных чемпионатах мира по волейболу 2017 года среди юношей и девушек тестируется новая система подсчета очков. Партии проводятся до 15 очков, для победы в матче необходимо выиграть четыре сета.

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