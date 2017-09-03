Васильев: тема финансового fair play станет самой обсуждаемой в европейском футболе

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Соблюдение правил Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о соответствии клубов финансовым требованиям станет самой обсуждаемой темой европейского футбола. Такое мнение в интервью ТАСС высказал вице-президент "Монако" Вадим Васильев.

Проект финансового fair play был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года. Правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно ним, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и социальными/налоговыми службами.

"Сейчас правила говорят о том, что клубы не могут в общей сложности терять более €30 млн за последние три финансовых года. Президент УЕФА еще раз заявил о том, что будет жестко бороться с нарушениями финансовых правил со стороны клубов, и это будет главной темой в европейском футболе в ближайшее время", - сказал Васильев.

В пятницу УЕФА объявил, что следственная палата комитета по финансовому контролю за клубами организации открыла расследование в отношении парижского клуба ПСЖ в связи с подозрениями в нарушении правил финансового fair play. В ходе расследования особое внимание будет уделено соблюдению правила безубытночности в результате последних сделок клуба по приобретению футболистов.

"Ведущие клубы обеспокоены тем, что некие клубы могут тратить деньги без оглядки. Наша позиция такова: механизм, принятый УЕФА, - правильный. У нас тоже были проблемы с соответствием финансовым требованиям, но мы их решили, и УЕФА сегодня ставит "Монако" в пример другим клубам о том, как надо соответствовать принятым правилам. В свое время мы пошли на очень серьезные изменения нашей политики", - отметил Васильев.

В летнее трансферное окно в ПСЖ из испанской "Барселоны" перешел бразильский нападающий Неймар. Он выкупил свой контракт, заплатив сумму отступных, прописанную в договоре (€222 млн), что сделало его самым дорогим футболистом в истории. Однако по информации испанских СМИ, данную сумму за форварда заплатили представители французского клуба. Кроме того, состав команды пополнил нападающий Килиан Мбаппе, перешедший из "Монако" на правах аренды, затем ПСЖ активирует опцию выкупа игрока и подпишет с ним контракт до 30 июня 2022 года, заплатив, по данным французской газеты L'Equipe, €180 млн.