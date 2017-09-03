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Британский гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Италии

Спорт
3 сентября, 16:22 дата обновления: 3 сентября, 16:37 UTC+3 ТАСС

Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас

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Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

© EPA-EFE/SRDJAN SUKI

ТАСС, 3 сентября. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Италии.

Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас, третье - немец Себастьян Феттель на "Феррари".

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Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят финишировал 12-м, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший стал 14-м. В субботу Квят показал 14-й результат в квалификации, но в гонке стартовал восьмым, так как шесть гонщиков, опередивших его в квалификации, были оштрафованы за нарушения регламента.

В субботу 32-летний Хэмилтон превзошел рекорд семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера по числу выигранных квалификаций. На счету британца стало 69 побед. Среди действующих пилотов "Формулы-1" ближайшим преследователем Хэмилтона является Феттель, на счету которого 48 побед в квалификациях.

После второй победы подряд Хэмилтон вышел в лидеры зачета пилотов, в активе британца стало 238 очков. На втором месте располагается Феттель (235), на третьем - Боттас (197).

Следующий этап пройдет в Сингапуре с 15 по 17 сентября.

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