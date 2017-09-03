Президент МОК Бах посетил смешанный командный турнир дзюдоистов на ЧМ в Будапеште

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БУДАПЕШТ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах присутствовал на турнире в Будапеште, где впервые прошел смешанный командный турнир в рамках чемпионата мира по дзюдо. О присутствии президента МОК объявил диктор арены, передает корреспондент ТАСС с места событий.
В схватке за бронзу сборная России проиграла французам. В финале завершающегося в воскресенье турнира встретятся команды Японии и Бразилии.
Исполком МОК принял решение о включении смешанного командного турнира в июне этого года, этот вид впервые войдет в программу Олимпийских игр в 2020 году.
Игры в Токио состоятся с 24 июля по 9 августа 2020 года.