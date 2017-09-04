Максим Михайлов признан самым ценным игроком чемпионата Европы по волейболу

ТАСС, 4 сентября. Диагональный сборной России Максим Михайлов назван самым ценным игроком чемпионата Европы по волейболу, который завершился в польском Кракове. Об этом сообщает пресс-служба Европейской конфедерации волейбола (CEV).

#EuroVolleyM MVP: Maxim Mikhailov (RUS) pic.twitter.com/U8RXn0yvfj — EuroVolley (@CEVEuroVolley) 3 сентября 2017 г.

Сборная России победила команду Германии в финале турнира со счетом 3-2 и второй раз в истории стала чемпионом Европы. В предыдущий раз россияне выигрывали турнир в 2013 году.

В символическую сборную европейского первенства вошли два российских игрока - связующий Сергей Гранкин и доигровщик Дмитрий Волков.

Также в символическую команду попали три немецких волейболиста - доигровщик Денис Калиберда, блокирующий Маркус Бёме и диагональный Георг Грозер, а также блокирующий сборной Сербии Гречко Лисинац и либеро Луи Стейр из Бельгии.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2019 году, турнир примут Франция, Бельгия, Нидерланды и Словения.