Маричев: успех на ЧЕ показал хорошие перспективы сборной России по волейболу на ОИ-2020

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МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Мужская сборная России по волейболу, ставшая чемпионом Европы 2017 года, имеет неплохие перспективы для успешного выступления на Олимпийских играх 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер московского "Динамо" и бывший тренер женской сборной страны Юрий Маричев.
В ночь на понедельник российская команда в финале чемпионата Европы обыграла команду Германии со счетом 3-2.
"Очень рад за [Сергея] Шляпникова (главного тренера команды - прим. ТАСС), у него получилось то, что он задумал. Это мой товарищ и друг, за которого я очень сильно переживал. Хотелось бы отметить и молодых ребят, очень перспективных, с которыми можно выстраивать отличную команду. Также хочу поздравить Всероссийскую федерацию волейбола с этим успехом", - заявил Маричев.
"У команды во главе со Шляпниковым видны неплохие перспективы уже в свете Олимпийских игр 2020 года. Думаю, что Сергей сможет использовать потенциал команды и к Токио у нас будет очень хорошая сборная", - добавил он.
Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.