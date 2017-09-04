Месси не продлевает контракт с "Барселоной" из-за возможного вотума недоверия Бертомеу

ТАСС, 4 сентября. Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси до сих пор не продлил контракт с командой из-за неопределенной ситуации в руководстве футбольного клуба, связанной с возможным выдвижением вотума недоверия президенту Хосепу Марии Бартомеу. Об этом сообщает газета AS.

1 сентября Агусти Бенедито, претендовавший на пост президента "Барселоны" в 2015 году, начал сбор подписей для того, чтобы выдвинуть вотум недоверия руководству команды и президенту Хосепу Марии Бартомеу. Чтобы выдвинуть вотум недоверия, необходимо собрать 16 тысяч подписей членов клуба до 16 сентября.

Контракт 30-летнего футболиста и "Барселоны" рассчитан до 30 июня 2018 года. В конце июля текущего года испанский клуб объявил о продлении соглашения с Месси на более длительный срок, однако официальная церемония подписания нового контракта до сих пор не состоялась. В руководстве "Барселоны" заявляли, что соглашение с игроком достигнуто и подписание откладывается из-за "протокольных процедур".

Месси не хочет продлевать соглашение в данный момент, так как понимает, что его подпись под контрактом будет использована в качестве предвыборного козыря Бартомеу. Футболист не хочет быть причастен к этому, так как его решение продлить соглашение может быть использовано в интересах нынешнего руководства клуба.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз - обладателем Кубка Испании и четыре раза - победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.