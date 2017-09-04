Отозванный с ЧМ тренер юношеской сборной России по гандболу может быть оштрафован на 1 млн

ТАСС, 4 сентября. Федерация гандбола России (ФГР) приняла решение обратиться в спортивно-арбитражную комиссию ФГР с заявлением о возбуждении дисциплинарного дела в отношении бывшего главного тренера юношеской сборной России (до 19 лет) Николая Чигарева, который был отозван в августе с чемпионата мира из-за неподобающего поведения. Такое решение было принято на заседании исполкома ФГР, сообщает пресс-служба организации.

Причиной отзыва с турнира стало ненадлежащее поведение специалиста во время матча группового этапа турнира против команды Туниса (30:31). На следующий день ФГР получила официальные письма от Международной федерации гандбола (ИГФ) о ненадлежащем поведении Чигарева и о взысканиях, наложенных на ФГР из-за данного инцидента. Чигарев был дисквалифицирован на две игры, а на ФГР был наложен штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков. Позднее президент ФГР Сергей Шишкарев сообщил ТАСС, что Чигарев отправлен в отставку.

Дисциплинарное дело в отношении Чигарева может быть возбуждено по признакам нарушения, предусмотренного статьей 39 Дисциплинарного регламента ФГР. Статьей 39 предусмотрено наказание за "неспортивное поведение, оскорбления, угрозы, запугивание или агрессивное поведение, акты насилия со стороны официальных и сопровождающих лиц, тренеров, способствующие формированию негативного мнения о ФГР и влияющие на имидж ФГР на территории Российской Федерации и за ее пределами".

Спортивно-арбитражная комиссия ФГР, согласно дисциплинарному регламенту, может дисквалифицировать Чигарева и наказать штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Также в отставку были отправлены главный тренер сборной России среди девушек (до 17 лет) Анатолий Скоробогатов и тренер команды Михаил Серегин. Тренерскому совету ФГР поручено предоставить предложения о кандидатах на пост главного тренера и тренера команды.