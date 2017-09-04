Мужская сборная России по волейболу вышла на первое место в европейском рейтинге

ТАСС, 4 сентября. Мужская сборная России по волейболу поднялась на первое место в рейтинге европейских команд после победы на чемпионате Европы. Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте Европейской конфедерации волейбола.

Российские волейболисты завоевали золото чемпионата Европы, который завершился в Польше. В финале россияне победили команду Германии со счетом 3-2.

Сборная России делит первое место в рейтинге с командой Франции. В активе обеих команд по 280 очков. Следом идут сборные Сербии (274), Польши (266), Италии (264), Болгарии (262), Бельгии (254), Германии (250), Словении (250), Финляндии (226).

При составлении рейтинга учитываются результаты на двух последних чемпионатах Европы, на последнем розыгрыше Мировой лиги и чемпионата мира.