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Фундамент к Токио-2020: российские волейболисты стали чемпионами Европы

Спорт
4 сентября, 2:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Национальная команда одержала первую крупную победу под руководством Сергея Шляпникова

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Тренерский штаб сборной России и волейболисты празднуют победу на чемпионате Европы

Тренерский штаб сборной России и волейболисты празднуют победу на чемпионате Европы

© EPA-EFE/STANISLAW ROZPEDZIK

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по волейболу в финале чемпионата Европы на тай-брейке обыграла команду Германии и во второй раз в своей истории стала победителем континентального первенства, повторив успех 2013 года.

Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды. На турнире в Польше сборная представляла собой сплав молодости и опыта: компанию олимпийским чемпионам 2012 года Максиму Михайлову, Юрию Бережко, Александру Бутько и Сергею Гранкину составили молодые волейболисты Ильяс Куркаев, Егор Феоктистов, Валентин Голубев, Илья Власов и Дмитрий Волков.

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До финальной игры сборная России одержала пять побед, не отдав соперникам ни одного сета. С сухим счетом были обыграны болгары, испанцы, бельгийцы и дважды - словенцы. В решающей встрече немцам удалось навязать россиянам борьбу благодаря слаженной игре в защите, ударному первому темпу и подаче своего лидера Георге Грозера. Логичным исходом матча стал тай-брейк, где сильнее оказались российские волейболисты.

Как отметил в беседе с ТАСС глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко, успех на чемпионате Европы поспособствует становлению национальной команды.

"Наша сборная провела и выдержала тяжелую игру. У нас новая команда, которая одержала свою первую большую победу. Вытерпела непростой финальный матч и смогла победить - это очень важно", - сказал он.

Команда строится к Олимпиаде в Токио

Для главного тренера команды Сергея Шляпникова, который в феврале сменил на этом посту триумфатора Олимпиады-2012 Владимира Алекно, победа на чемпионате Европы стала первым крупным успехом в данной должности.

По словам специалиста, он ожидал серьезного сопротивления в финале от команды Германии, но верил в своих подопечных до конца. "Это был тяжелый матч, но это финал чемпионата Европы, поэтому игра не могла быть легкой, - сказал после матча Шляпников. - Я понимал, что по ходу встречи события могли повернуться в любую сторону, ведь это была игра за золотую медаль. Поэтому, даже когда Германия вела 5:2 на тай-брейке, я все еще верил в нашу победу, и я сказал об этом своим игрокам".

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Национальная команда под руководством Шляпникова имеет неплохие перспективы для успешного выступления на Олимпийских играх 2020 года в Токио, считает главный тренер московского "Динамо" и бывший наставник женской сборной страны Юрий Маричев.

"У команды во главе со Шляпниковым видны неплохие перспективы уже в свете Олимпийских игр 2020 года. Думаю, что Сергей сможет использовать потенциал команды, и к Токио у нас будет очень хорошая сборная", - отметил он.

Директорат чемпионата Европы по окончании финала объявил о том, что диагональный сборной России Михайлов стал самым ценным игроком турнира. Его партнеры по команде связующий Гранкин и доигровщик Волков попали в символическую сборную континентального первенства.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2019 году, турнир примут четыре страны: Франция, Бельгия, Нидерланды и Словения.

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