Тренер сборной России: финал ЧЕ по волейболу против немцев получился очень тяжелым

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ТАСС, 4 сентября. Финальный матч чемпионата Европы в польском Кракове против сборной Германии очень непросто сложился для российских волейболистов. Об этом сообщил главный тренер сборной России Сергей Шляпников, которого цитирует пресс-служба Европейской конфедерации волейбола (CEV).
Сборная России победила команду Германии в финале турнира (3-2) и второй раз в истории стала чемпионом Европы. Немецкие волейболисты дважды отыгрывались по партиям по ходу матча, а на тай-брейке даже вели в счете три очка.
"Это был тяжелый матч, но это финал чемпионата Европы, поэтому игра не могла быть легкой. Мы начали матч очень хорошо, однако вскоре немцы прибавили. Я понимал, что по ходу встречи события могли повернуться в любую сторону, ведь это была игра за золотую медаль. Поэтому, даже когда Германия вела 5:2 на тай-брейке, я все еще верил в нашу победу, и я сказал об этом своим игрокам", - сообщил Шляпников.
Он возглавил национальную команду в феврале 2017 года, сменив на этом посту Владимира Алекно.