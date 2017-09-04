Михайлов: российские волейболисты спокойно отпраздновали победу на чемпионате Европы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Волейболисты сборной России восприняли победу на чемпионате Европы спокойно. Об этом журналистам рассказал диагональный команды Максим Михайлов.

Россияне в ночь на понедельник переиграли сборную Германии в финале турнира в Кракове. Михайлов был признан самым полезным игроком европейского первенства.

"Надеюсь, что эта победа поспособствует развитию волейбола в стране, за ним у нас следят и переживают. Я посвящаю это золото всем зрителям и тем, кто переживал за нас. Победу восприняли в команде достаточно спокойно, посуду не били", - сказал Михайлов.

Россияне во второй раз стали сильнейшей командой континента. Ранее они выиграли турнир в 2013 году.