Михайлов: российские волейболисты спокойно отпраздновали победу на чемпионате Европы

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Волейболисты сборной России восприняли победу на чемпионате Европы спокойно. Об этом журналистам рассказал диагональный команды Максим Михайлов.
Россияне в ночь на понедельник переиграли сборную Германии в финале турнира в Кракове. Михайлов был признан самым полезным игроком европейского первенства.
"Надеюсь, что эта победа поспособствует развитию волейбола в стране, за ним у нас следят и переживают. Я посвящаю это золото всем зрителям и тем, кто переживал за нас. Победу восприняли в команде достаточно спокойно, посуду не били", - сказал Михайлов.
Россияне во второй раз стали сильнейшей командой континента. Ранее они выиграли турнир в 2013 году.