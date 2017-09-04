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Жуков: Липницкой для работы в ОКР нужно учиться

Спорт
4 сентября, 22:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Ранее мать олимпийской чемпионки Сочи сообщила ТАСС, что ее дочь еще в апреле уведомила руководство Федерации фигурного катания на коньках России о том, что завершила карьеру

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Глава ОКР Александр Жуков

Глава ОКР Александр Жуков

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Бывшей фигуристке, олимпийской чемпионке 2014 года в командном турнире Юлии Липницкой нужно учиться для того, чтобы получить какую-либо должность в Олимпийском комитете России (ОКР). Такое мнение журналистам высказал президент ОКР Александр Жуков.

Ранее мать Липницкой сообщила ТАСС, что ее дочь еще в апреле уведомила руководство Федерации фигурного катания на коньках России о том, что завершила карьеру. Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал, что Липницкая может стать чиновником.

"Я говорил уже, что она - выдающаяся спортсменка, у нее огромное количество поклонников. Но, к сожалению, в фигурном катании такие вещи бывают, когда спортсмены уходят в молодом возрасте из-за травм или по другим причинам, - сказал Жуков. - Что касается должности в ОКР, то она еще молодая, ей нужно учиться".

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Жуков, Александр Дмитриевич Липницкая, Юлия Вячеславовна
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