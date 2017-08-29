Челябинские власти пригласили Юлию Липницкую пройти стажировку на "Областном телеканале"

ТАСС, 29 августа. Власти Челябинской области пригласили фигуристку Юлию Липницкую пройти стажировку в качестве спортивного журналиста на принадлежащем местному правительству "Областном телеканале" (ОТВ). Об этом во вторник рассказал ТАСС начальник управления пресс-службы и информации губернатора региона Дмитрий Федечкин.

В понедельник мать 19-летней спортсменки Даниэла Липницкая сообщила, что фигуристка завершила карьеру, о чем уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России еще в апреле.

"ОТВ было создано как СМИ правительства Челябинской области... Поэтому мы приглашаем Липницкую пройти стажировку на нем в качестве спортивного журналиста", - пояснил Федечкин.

ТАСС пока не располагает комментарием фигуристки.

Липницкая родилась 5 июня 1998 года в Екатеринбурге. 9 февраля 2014 года в составе сборной России одержала победу на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи в командных соревнованиях по фигурному катанию. Помимо олимпийского золота Липницкая завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран- при 2013 года. Спортсменка пропустила декабрьский чемпионат России - 2016, который проходил в Челябинске, из-за травмы тазобедренного сустава, которую получила, упав на скользком тротуаре 18 декабря, возвращаясь с тренировки. В феврале Липницкая из-за травмы досрочно завершила сезон.