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Челябинские власти пригласили Юлию Липницкую пройти стажировку на "Областном телеканале"

Новости Урала
29 августа, 13:44 UTC+3 ТАСС

Комментарием фигуристки ТАСС пока не располагает

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Юлия Липницкая

Юлия Липницкая

© Артур Лебедев/ТАСС

ТАСС, 29 августа. Власти Челябинской области пригласили фигуристку Юлию Липницкую пройти стажировку в качестве спортивного журналиста на принадлежащем местному правительству "Областном телеканале" (ОТВ). Об этом во вторник рассказал ТАСС начальник управления пресс-службы и информации губернатора региона Дмитрий Федечкин.

В понедельник мать 19-летней спортсменки Даниэла Липницкая сообщила, что фигуристка завершила карьеру, о чем уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России еще в апреле.

"ОТВ было создано как СМИ правительства Челябинской области... Поэтому мы приглашаем Липницкую пройти стажировку на нем в качестве спортивного журналиста", - пояснил Федечкин.

ТАСС пока не располагает комментарием фигуристки.

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Юлия Липницкая

Биография Юлии Липницкой

Липницкая родилась 5 июня 1998 года в Екатеринбурге. 9 февраля 2014 года в составе сборной России одержала победу на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи в командных соревнованиях по фигурному катанию. Помимо олимпийского золота Липницкая завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран- при 2013 года. Спортсменка пропустила декабрьский чемпионат России - 2016, который проходил в Челябинске, из-за травмы тазобедренного сустава, которую получила, упав на скользком тротуаре 18 декабря, возвращаясь с тренировки. В феврале Липницкая из-за травмы досрочно завершила сезон.

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