Плющенко: Липницкая вывела женское фигурное катание в России на новый уровень

ТАСС, 29 августа. Олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире Юлия Липницкая вывела женское российское фигурное катание на более высокий уровень после длительного застоя. Такое мнение выразил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram.

Ранее в понедельник мать 19-летней Липницкой рассказала ТАСС, что фигуристка завершила карьеру, о чем уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России еще в апреле.

"Самая молодая олимпийская спортсменка чемпионка в истории женского одиночного катания, - подписал Плющенко фотографию с Липницкой. - В 15 лет она вместе с нашей командой завоевала золото для России и принесла нашей команде 20 баллов из 20 возможных. Великая спортсменка, которая не ушла после Олимпиады-2014, а продолжала свою спортивную карьеру, выступая на официальных стартах, боролась, преодолевая травмы и психологические барьеры. Ты - маленькая легенда, которая вывела женское российское фигурное катание на высочайший уровень после длительного застоя, горжусь тобой и всегда рядом".

Помимо олимпийского золота, Липницкая завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран-при 2013 года. Спортсменка пропустила декабрьский чемпионат России - 2016, который проходил в Челябинске, из-за травмы тазобедренного сустава, которую получила, упав на скользком тротуаре 18 декабря, возвращаясь с тренировки. В феврале Липницкая из-за травмы досрочно завершила сезон.

Самая молодая Олимпийская спортсменка чемпионка в Истории женского одиночного катания!В 15 лет она вместе с нашей командой завоевала золото для России и принесла нашей команде 20 балов из 20 возможных !Великая спортсменка,которая не ушла после Олимпиады 2014 ,а продолжала свою спортивную карьеру,выступая на официальных стартах ,боролась,преодолевая травмы и психологические барьеры!Юлечка,жизнь продолжается,ты-большая умница,труженик.Ты-маленькая легенда,которая вывела женское российское фигурное катание на высочайший уровень после длительного застоя! Горжусь тобой и всегда рядом! Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Авг 28 2017 в 10:06 PDT