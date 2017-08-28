Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Биография Юлии Липницкой

Биографии и справки
28 августа, 19:17 UTC+3

Мать олимпийской чемпионки Даниела Липницкая 28 августа 2017 года сообщила, что ее дочь завершила спортивную карьеру

Поделиться
Материал из 1 страницы
Юлия Липницкая

Юлия Липницкая

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 августа 2017 года Даниела Липницкая, мать олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, сообщила, что ее дочь завершила спортивную карьеру. По ее словам, Юлия с января по апрель текущего года проходила курс лечения от анорексии в одной из европейских клиник и по возвращении на родину уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России о решении закончить карьеру. В свою очередь президент организации Александр Горшков отметил, что документов о своем решении Липницкая еще не предоставила.

Смотрите также
Юлия Липницкая

Почему Юлия Липницкая завершила карьеру

Юлия Вячеславовна Липницкая родилась 5 июня 1998 года в Екатеринбурге. Ее воспитывала мать, Даниела Липницкая, давшая дочери свою фамилию.

В 2002 году Юлия Липницкая начала заниматься фигурным катанием в екатеринбургской детско-юношеской спортивной школе "Локомотив". Специализация - одиночное катание. Первым ее тренером стала Елена Левковец.

В 2009 году вместе с матерью переехала в Москву, где продолжила занятия фигурным катанием в Центре спорта и образования "Самбо-70" под руководством тренера Этери Тутберидзе.

В декабре 2011 года в Квебеке (Канада) одержала победу в финале Гран-при по фигурному катанию среди юниоров сезона 2011-2012 годов.

В декабре 2011 и декабре 2013 годов становилась серебряным призером чемпионатов России, в обоих случаях уступая Аделине Сотниковой.

В феврале 2012 года стала чемпионкой России среди юниоров. В том же году в Минске (Белоруссия) заняла первое место на чемпионате мира среди юниоров. В 2013 году в Милане (Италия) стала серебряным призером аналогичных соревнований, уступив лишь соотечественнице Елене Радионовой.

В декабре 2013 года в Фукуоке (Япония) заняла второе место в финале Гран-при по фигурному катанию сезона 2013-2014 годов. На соревнованиях первенствовала японка Мао Асада.

17 января 2014 года в Будапеште (Венгрия) Юлия Липницкая выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию.

9 февраля 2014 года в составе сборной России одержала победу на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи (Краснодарский край) в командных соревнованиях по фигурному катанию. Липницкая выступала на Играх с произвольной программой, поставленной Ильей Авербухом на музыку из фильма Стивена Спилберга "Список Шиндлера". Она стала самой молодой россиянкой, выигравшей награду высшей пробы на зимних Олимпийских играх: на момент выступления фигуристке было 15 лет и 249 дней. Липницкая побила достижение Екатерины Гордеевой, которая стала чемпионкой Игр-1988 в Калгари (Канада) в парном катании вместе с Сергеем Гриньковым. На момент победы Гордеевой исполнилось 16 лет 268 дней.

29 марта 2014 года в Сайтаме (Япония) стала серебряным призером чемпионата мира по фигурному катанию, уступив лишь Мао Асаде.

В ноябре 2015 года Юлия Липницкая ушла из группы Этери Тутберидзе, после чего стала тренироваться под руководством Алексея Урманова, переехав из Москвы в Сочи. Однако в декабре того же года, на чемпионате России, стала лишь седьмой и вошла в состав сборной на первенство Европы 2016 года в качестве запасной.

В декабре 2016 года фигуристка пропустила чемпионат России вследствие травмы тазобедренного сустава, полученной из-за падения на скользком тротуаре.

Заслуженный мастер спорта России (2014 год).

Награждена орденом Дружбы (2014 год), знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени (2014 год).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
18
Кот Матроскин, Обломов и Людовик XIII: Олегу Табакову 82 года
12
Биография Веры Глаголевой
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
2
Почему Юлия Липницкая завершила карьеру
3
Биография Юлии Липницкой
4
Порошенко является владельцем 76 компаний на Украине
5
Жена главы Татарстана возглавила рейтинг Forbes самых богатых жен госслужащих РФ
6
СК возбудил дело о нападении на полицейских на посту ДПС в Краснодаре
7
Первый выпуск "Прямого эфира" с Малаховым вышел в эфир 28 августа на "Россия 1"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама