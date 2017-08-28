Биография Юлии Липницкой

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 августа 2017 года Даниела Липницкая, мать олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, сообщила, что ее дочь завершила спортивную карьеру. По ее словам, Юлия с января по апрель текущего года проходила курс лечения от анорексии в одной из европейских клиник и по возвращении на родину уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России о решении закончить карьеру. В свою очередь президент организации Александр Горшков отметил, что документов о своем решении Липницкая еще не предоставила.

Юлия Вячеславовна Липницкая родилась 5 июня 1998 года в Екатеринбурге. Ее воспитывала мать, Даниела Липницкая, давшая дочери свою фамилию.

В 2002 году Юлия Липницкая начала заниматься фигурным катанием в екатеринбургской детско-юношеской спортивной школе "Локомотив". Специализация - одиночное катание. Первым ее тренером стала Елена Левковец.

В 2009 году вместе с матерью переехала в Москву, где продолжила занятия фигурным катанием в Центре спорта и образования "Самбо-70" под руководством тренера Этери Тутберидзе.

В декабре 2011 года в Квебеке (Канада) одержала победу в финале Гран-при по фигурному катанию среди юниоров сезона 2011-2012 годов.

В декабре 2011 и декабре 2013 годов становилась серебряным призером чемпионатов России, в обоих случаях уступая Аделине Сотниковой.

В феврале 2012 года стала чемпионкой России среди юниоров. В том же году в Минске (Белоруссия) заняла первое место на чемпионате мира среди юниоров. В 2013 году в Милане (Италия) стала серебряным призером аналогичных соревнований, уступив лишь соотечественнице Елене Радионовой.

В декабре 2013 года в Фукуоке (Япония) заняла второе место в финале Гран-при по фигурному катанию сезона 2013-2014 годов. На соревнованиях первенствовала японка Мао Асада.

17 января 2014 года в Будапеште (Венгрия) Юлия Липницкая выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию.

9 февраля 2014 года в составе сборной России одержала победу на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи (Краснодарский край) в командных соревнованиях по фигурному катанию. Липницкая выступала на Играх с произвольной программой, поставленной Ильей Авербухом на музыку из фильма Стивена Спилберга "Список Шиндлера". Она стала самой молодой россиянкой, выигравшей награду высшей пробы на зимних Олимпийских играх: на момент выступления фигуристке было 15 лет и 249 дней. Липницкая побила достижение Екатерины Гордеевой, которая стала чемпионкой Игр-1988 в Калгари (Канада) в парном катании вместе с Сергеем Гриньковым. На момент победы Гордеевой исполнилось 16 лет 268 дней.

29 марта 2014 года в Сайтаме (Япония) стала серебряным призером чемпионата мира по фигурному катанию, уступив лишь Мао Асаде.

В ноябре 2015 года Юлия Липницкая ушла из группы Этери Тутберидзе, после чего стала тренироваться под руководством Алексея Урманова, переехав из Москвы в Сочи. Однако в декабре того же года, на чемпионате России, стала лишь седьмой и вошла в состав сборной на первенство Европы 2016 года в качестве запасной.

В декабре 2016 года фигуристка пропустила чемпионат России вследствие травмы тазобедренного сустава, полученной из-за падения на скользком тротуаре.

Заслуженный мастер спорта России (2014 год).

Награждена орденом Дружбы (2014 год), знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени (2014 год).