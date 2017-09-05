Российские волейболистки начинают борьбу за Всемирный кубок чемпионов

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ТАСС, 5 сентября. Женская сборная России по волейболу стартует в розыгрыше Всемирного кубка чемпионов в Японии.
Соперником по стартовому матчу команды Владимира Кузюткина будут действующие чемпионки турнира и победительницы Мирового Гран-при - бразильянки.
Сборная России рекордно слабо провела Мировой Гран-при (7 июля - 6 августа), заняв девятое место. В составе команды отсутствовали лидеры - Татьяна Кошелева, Наталия Обмочаева и Яна Щербань. На турнире в Японии все три волейболистки выступят. Россиянки прилетели на соревнования за двое суток до старта соревнований.
Также соперниками россиянок станут сборные Китая, Японии, США и Южной Кореи.
Несмотря на неудачу в Гран-при, летом команда выполнила главную задачу - квалифицировалась на чемпионат мира, который пройдет в будущем году в Японии. Тренеру также удалось проверить молодых волейболисток на Кубке Ельцина и дать отдохнуть лидерам во время Гран-при.
"Всемирный кубок чемпионов является важным соревнованием в начале нового олимпийского цикла, - сказал Кузюткин пресс-службе Международной федерации волейбола (ФИВБ). - Все, кто любит волейбол, ждали этого турнира, потому что все команды вводят в состав новых игроков. Здесь присутствуют команды мирового класса, такие как Китай и Бразилия. Мы рады быть частью этого турнира, и я хочу, чтобы мои игроки почувствовали конкуренцию, которая будет в этих матчах".
Всемирный кубок чемпионов проводится раз в четыре года в постолимпийском сезоне.
Традиционно в турнире участвовали чемпионы четырех основных континентальных зон (Европа; Азия, Австралия и Океания; Южная Америка; Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн), команда страны-организатора - Японии - и один обладатель специального приглашения (wild card) от ФИВБ и организаторов.
В нынешнем году отбор на турнир производился по континентальному рейтингу.
Сборная России участвовала в четырех розыгрышах турнира из шести и один раз одержала победу - в 1997 году.
Матчи нынешнего розыгрыша пройдут в Токио и Нагое с 5 по 10 сентября.