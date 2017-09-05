Дель Потро с высокой температурой одержал волевую победу над Тимом в 1/8 финала US Open

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ТАСС, 5 сентября. Аргентинец Хуан Мартин дель Потро обыграл австрийца Доминика Тима в 1/8 финала Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн), проходящего в Нью-Йорке.
Аргентинец, "посеянный" под 24-м номером, победил Тима (6) со счетом 1:6, 2:6, 6:1, 7:6 (7:1), 6:4.
После второго сета дель Потро взял медицинский тайм- аут. "Я был болен последние два дня. Но я приехал сюда, чтобы показать лучшее, на что я способен. Я бился за вас, ребята", - сказал аргентинец болельщикам в послематчевом интервью на корте, добавив, что сомневался, стоит ли выходить на этот матч.
В четвертьфинале Открытого чемпионата США дель Потро сыграет с третьей "ракеткой" турнира швейцарцем Роджером Федерером, обыгравшим немца Филиппа Кольшрайбера (33) в трех сетах - 6:4, 6:2, 7:5.
Открытый чемпионат США - четвертый турнир серии Большого шлема в сезоне - завершится 10 сентября. В прошлом году US Open выиграл швейцарец Стэн Вавринка, не участвующий в текущем розыгрыше из-за травмы.