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Бартомеу: подписание контракта Месси с "Барселоной" откладывается из-за расписания игрока

Спорт
5 сентября, 11:01 UTC+3

По словам президента клуба, в этом вопросе нет никаких проблем, а церемония подписания соглашения откладывается лишь из-за плотного графика футболиста

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Лионель Месси

Лионель Месси

© EPA/Quique Garcia

ТАСС, 5 сентября. Контракт между аргентинским нападающим Лионелем Месси и футбольным клубом "Барселона" уже подписан, но церемония подписания откладывается из-за плотного расписания игрока. Об этом сообщил президент клуба Хосеп Бартомеу, слова которого приводит портал Sport English.

Нынешний контракт Месси рассчитан до 30 июня 2018 года. В конце июля "Барселона" объявила о продлении соглашения с аргентинцем, но церемония подписания контракта до сих пор не состоялась. 

В данный момент идет сбор подписей для выдвижения вотума недоверия Бартомеу, для этого необходимо собрать 16 тысяч подписей членов клуба до 16 сентября. Инициатором этого стал Агусти Бенедито, претендовавший на пост президента "Барселоны" в 2015 году. Газета AS сообщала, что Месси не продлевает соглашение, так как не хочет, чтобы его подпись под контрактом была использована Бартомеу в качестве козыря в сложившейся ситуации.

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"Существуют три контракта, они все подписаны и обговорены. Один с фондом Месси, который подписан президентом фонда и братом футболиста. Существует соглашение о правах на использование изображения аргентинца, которое подписано его отцом и по совместительству администратором компании. Также существует трудовой договор, который также подписан его отцом, потому что у него есть такие права", - сказал Бартомеу.

"Остается только дождаться приезда Месси, чтобы мы могли сделать фото и завершить протокольные процедуры. Нет никаких проблем, мы полностью расслаблены. Только у нас есть проблемы с расписанием, так как 30 июня у него была свадьба, затем он отправился в Японию, потом у клуба было предсезонное турне. Как только он вернулся, начался Суперкубок Испании, затем чемпионат страны, а потом он уехал в Монако на жеребьевку Лиги чемпионов", - добавил президент "Барселоны".

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. За свою карьеру в составе клуба он восемь раз выиграл чемпионат Испании, пять раз Кубок страны и четыре раза Лигу чемпионов. Также он пять раз становился обладателем "Золотого мяча" - награды, которая вручается лучшему футболисту года.

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