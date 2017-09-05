Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Надаль считает, что Рублеву есть что терять в их предстоящей встрече на US Open

Спорт
5 сентября, 11:47 UTC+3 ТАСС

Российский теннисист рассказал, что он постарается получить удовольствие в игре против первой "ракетки" мира

Поделиться
Материал из 1 страницы
Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

© AP Photo/Jason Decrow

ТАСС, 5 сентября. Российскому теннисисту Андрею Рублеву будет что терять в четвертьфинальном матче US Open против первой "ракетки" мира испанца Рафаэля Надаля. Такое мнение высказал Надаль, слова которого приводит пресс-служба турнира.

В 1/8 финала 31-летний Надаль обыграл украинца Александра Долгополова. 19-летний Рублев одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном, "посеянным" на турнире под девятым номером, и впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира серии Большого шлема.

После победы над бельгийцем Рублев поделился мнением по поводу своего следующего соперника. "Надаль - великий чемпион, я хочу получить удовольствие от игры с ним. Я уже в четвертьфинале и мне нечего терять. Мне немного повезло пройти так далеко на турнире, и я постараюсь показать свой лучший теннис в следующем раунде", - заявил Рублев.

Надаль описал Рублева, как прекрасного парня, с которым он вместе тренировался в Мальорке несколько лет назад. "Конечно, ему есть что терять, хоть он и молод, но в то же время он в четвертьфинале. Он может впервые выйти в полуфинал, а я уже играл в них пару раз. И мне, и ему есть что терять", - отметил Надаль.

"Поймите, в спорте главное - победа. В конце вашей карьеры никто не вспомнит кому, как и где вы проиграли. Люди запомнят ваши победы", - добавил испанец.

US Open является заключительным в году турниром серии Большого шлема. Турнир завершится 10 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
US Open
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
2
Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе
3
Путин: в КНДР "траву будут есть", но не откажутся от ядерной программы
4
Путин заявил, что его личное отношение не повлияет на перспективы Собчак на выборах-2018
5
Один человек погиб при столкновении трех грузовиков на 102-м км МКАД
6
Путин не видит "фронды" в позиции Кадырова по Мьянме
7
Источник: ЕС продлит на полгода действие черного списка для РФ и Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама