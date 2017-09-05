Надаль считает, что Рублеву есть что терять в их предстоящей встрече на US Open

ТАСС, 5 сентября. Российскому теннисисту Андрею Рублеву будет что терять в четвертьфинальном матче US Open против первой "ракетки" мира испанца Рафаэля Надаля. Такое мнение высказал Надаль, слова которого приводит пресс-служба турнира.

В 1/8 финала 31-летний Надаль обыграл украинца Александра Долгополова. 19-летний Рублев одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном, "посеянным" на турнире под девятым номером, и впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира серии Большого шлема.

После победы над бельгийцем Рублев поделился мнением по поводу своего следующего соперника. "Надаль - великий чемпион, я хочу получить удовольствие от игры с ним. Я уже в четвертьфинале и мне нечего терять. Мне немного повезло пройти так далеко на турнире, и я постараюсь показать свой лучший теннис в следующем раунде", - заявил Рублев.

Надаль описал Рублева, как прекрасного парня, с которым он вместе тренировался в Мальорке несколько лет назад. "Конечно, ему есть что терять, хоть он и молод, но в то же время он в четвертьфинале. Он может впервые выйти в полуфинал, а я уже играл в них пару раз. И мне, и ему есть что терять", - отметил Надаль.

"Поймите, в спорте главное - победа. В конце вашей карьеры никто не вспомнит кому, как и где вы проиграли. Люди запомнят ваши победы", - добавил испанец.

US Open является заключительным в году турниром серии Большого шлема. Турнир завершится 10 сентября.