Тарпищев: Хачанов, Медведев и Рублев через два года могут выиграть Кубок Дэвиса

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МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России по теннису с Кареном Хачановым, Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым через два года может завоевать Кубок Дэвиса. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Рублев в понедельник вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, где встретится с первой "ракеткой" мира.
"У нас сегодня три заметных молодых теннисиста - Хачанов, Медведев и Рублев, между ними здоровая конкуренция. Первым выстрелил Хачанов, потом Медведев, а теперь настала очередь Рублева. Думаю, через пару лет с ними можно уже выигрывать Кубок Дэвиса", - считает Тарпищев.
Мужская сборная России дважды становилась победителем Кубка Дэвиса - в 2002 и 2006 годах, а также трижды выходила в финал (1994, 1995, 2007).