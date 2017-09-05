Сборная Испании разгромила команду Лихтенштейна в матче отбора ЧМ-2018 по футболу

ТАСС, 5 сентября. Сборная Испании победила команду Лихтенштейна со счетом 8:0 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года.

Мячи забили Серхио Рамос (3-я минута), Альваро Мората (15, 54), Иско (16), Давид Сильва (39), Яго Аспас (51, 63), автогол на счету Максимилиана Геппеля (89). В других матчах группы G итальянцы победили команду Израиля (1:0), сборные Албании и Македонии сыграли вничью (1:1). Сборная Испании лидирует турнирной таблице с 22 очками, следом идут команды Италии (19), Албании (13), Израиля (9), Македонии (7), Лихтенштейна (0).

В матчах группы I сборная Турции победила команду Хорватии (1:0), исландцы победили украинцев (2:0), сборная Финляндии - команду Косова (1:0). В группе лидирует сборная Хорватии (16), следом идут команды Исландии (16), Турции (14), Украины (14), Финляндии (7), Косова (1).

В матчах группы D сербы победили ирландцев (1:0), сборная Уэльса - команду Молдавии (2:0), австрийцы сыграли вничью с грузинами (1:1). В таблице лидирует сборная Сербии (18), далее идут команды Уэльса (14), Ирландии (13), Австрии (9), Грузии (5), Молдавии (2).

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.