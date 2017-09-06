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Сборные Бразилии и Колумбии сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2018

Спорт
6 сентября, 1:55 UTC+3 ТАСС

В другой встрече отборочного цикла команда Боливии победила чилийцев

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Неймар и Хамес Родригес

Неймар и Хамес Родригес

© EPA-EFE/FERNANDO BIZERRA JR

ТАСС, 6 сентября. Сборная Колумбии на своем поле сыграла вничью с командой Бразилии со счетом 1:1 в матче 16-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка).

В составе гостей мяч на счету Виллиана (45-я минута), у хозяев отличился Радамель Фалькао (56).

В параллельном матче сборная Боливии дома одержала победу над чилийцами - 1:0.

Положение в турнирной таблице: Бразилия - 37 очков, Колумбия - 26, Уругвай - 24, Чили - 23, Аргентина - 23, Парагвай - 21, Перу - 21, Эквадор - 20, Боливия - 13, Венесуэла - 7.

Двухкруговой отборочный турнир десяти сборных КОНМЕБОЛ завершится в октябре 2017 года. В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучшие сборные, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании. На данный момент путевку на мировое первенство из зоны КОНМЕБОЛ завоевала только сборная Бразилии.

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