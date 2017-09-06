Сборная США сыграла вничью с командой Гондураса в матче отбора ЧМ-2018

Делегация Южной Кореи подтвердила готовность участвовать в развитии Дальнего Востока РФЭкономика и бизнес 6 сентября, 3:04
Ефимова перед чемпионатом Европы проведет сборы в Анапе, Токио и на БалиСпорт 6 сентября, 2:43
Globo: генпрокурор Бразилии выдвинул обвинения против Руссефф и Лулы да СилвыМеждународная панорама 6 сентября, 2:39
СМИ: ФБР и минюст не предоставили Конгрессу США запрошенные документы по досье на ТрампаМеждународная панорама 6 сентября, 2:37
ВЭФ-2017. День первый. ОнлайнЭкономика и бизнес 6 сентября, 2:01
Сборные Бразилии и Колумбии сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2018Спорт 6 сентября, 1:55
Запуск Ariane 5 с космодрома Куру отложен из-за проблем с ракетойКосмос 6 сентября, 1:44
Полиция задержала у Trump Tower 34 активиста за блокирование Пятой авенюМеждународная панорама 6 сентября, 1:35
Выстрел дуплетом: россияне завоевали золото и бронзу в пятый день ЧМ по стендовой стрельбеСпорт 6 сентября, 1:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 6 сентября. Сборная США в гостях сыграла вничью с командой Гондураса со счетом 1:1 в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка).
В составе хозяев гол забил Ромель Киото (27-я минута), у гостей отличился Бобби Вуд (85).
Турнирное положение: Мексика - 17 очков, Коста-Рика - 14, США - 9, Гондурас - 9, Панама - 7, Тринидад и Тобаго - 3.
Отборочный турнир ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре. Три лучшие сборные по итогам 10 туров выйдут в финальную часть чемпионата мира напрямую, еще одна команда - по итогам стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации. На данный момент путевку на мировое первенство из зоны КОНКАКАФ завоевала только сборная Мексики.