Сборная США сыграла вничью с командой Гондураса в матче отбора ЧМ-2018

ТАСС, 6 сентября. Сборная США в гостях сыграла вничью с командой Гондураса со счетом 1:1 в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка).

В составе хозяев гол забил Ромель Киото (27-я минута), у гостей отличился Бобби Вуд (85).

Турнирное положение: Мексика - 17 очков, Коста-Рика - 14, США - 9, Гондурас - 9, Панама - 7, Тринидад и Тобаго - 3.

Отборочный турнир ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре. Три лучшие сборные по итогам 10 туров выйдут в финальную часть чемпионата мира напрямую, еще одна команда - по итогам стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации. На данный момент путевку на мировое первенство из зоны КОНКАКАФ завоевала только сборная Мексики.