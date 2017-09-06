Вандевеге победила Плишкову и вышла в полуфинал US Open

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ТАСС, 6 сентября. Первая "ракетка" мира чешка Каролина Плишкова уступила американке Коко Вандевеге в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд - $50,4 млн), проходящего в Нью-Йорке.
25-летняя Вандевеге, "посеянная" на турнире под 20-м номером, победила Плишкову со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.
В полуфинале Вандевеге встретится с победителем матча между американкой Мэдисон Киз (15) и эстонкой Кайей Канепи.
Открытый чемпионат США является заключительным в году турниром серии Большого шлема. Турнир завершится 10 сентября.