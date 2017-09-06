"Енисей" сыграл вничью с "Кубанью" в матче Футбольной национальной лиги

ТАСС, 6 сентября. Красноярский "Енисей" сыграл вничью с краснодарской "Кубанью" со счетом 1:1 в гостевом матче 12-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

У хозяев отличился Алексей Гай (49-я минута), в составе гостей - Андрей Козлов (88, с пенальти). 28-летний Козлов забил 12-й гол в текущем чемпионате и продолжает возглавлять гонку бомбардиров.

"Енисей" набрал 28 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, "Кубань" занимает 12-ю строчку с 12 баллами.

В следующем туре красноярская команда дома сыграет с владивостокским "Лучом-Энергией", "Кубань" в гостях встретится с санкт-петербургским клубом "Зенит-2". Оба матча пройдут 10 сентября.

В другом матче среды калининградская "Балтика" победила "Луч-Энергию" со счетом 2:1.