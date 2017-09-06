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Воронин: "Йокерит" в матче со "Спартаком" показал, как нужно играть в большинстве

Спорт
6 сентября, 22:27 дата обновления: 6 сентября, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

"Спартак" в среду уступил "Йокериту" со счетом 3:4

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Хоккеисты финского "Йокерита" в матче со "Спартаком" умело показали, как нужно разыгрывать большинство. Об этом журналистам рассказал нападающий красно-белых Артем Воронин.

"Спартак" в среду уступил на своем льду "Йокериту" со счетом 3:4. Три гола гости забили, играя в большинстве.

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"Поражение от СКА нас вообще не выбило из колеи. Настраивались на сегодняшний матч, но игра в неравных составах предрешила исход встречи. "Йокерит" здорово разыгрывал большинство - он показал, как это нужно делать, - сказал Воронин. - Да, мы забили гол в большинстве, но этого оказалось мало".

"Думаю, ничего страшного. Соперник оказался свежее, а мы свои очки еще доберем", - добавил игрок.

Защитник красно-белых Дмитрий Юдин признал свою ошибку в эпизоде с первым голом.

"Я не так расположился. Конечно, график тяжелый и организм не обмануть - игры через день. Главное сейчас - хорошо восстановиться к следующему игровому циклу", - подчеркнул он.

Следующий матч "Спартак" на выезде сыграет с "Ак Барсом" 12 сентября.

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