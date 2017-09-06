Воронин: "Йокерит" в матче со "Спартаком" показал, как нужно играть в большинстве

Епанчинцев: хоккеистам "Спартака" не хватило свежести в игре с "Йокеритом"Спорт 6 сентября, 22:46
Парламент Каталонии одобрил закон о референдумеМеждународная панорама 6 сентября, 22:37
Матч отбора ЧМ-2018 ЮАР - Сенегал будет переигран из-за нечестного судействаСпорт 6 сентября, 22:37
Памятник Александру Пушкину открыли после реставрации в центре МосквыОбщество 6 сентября, 22:04
США предлагают ввести нефтяное эмбарго против КНДР и заморозить активы Ким Чен ЫнаМеждународная панорама 6 сентября, 21:44
Новак: работы по проекту "Северный поток - 2" ведутся по графику, несмотря на санкцииЭкономика и бизнес 6 сентября, 21:34
Московское "Динамо" победило "Северсталь", одержав пятую победу подряд в КХЛСпорт 6 сентября, 21:28
МВД опровергло информацию об изменении стандартов автономеров в РоссииОбщество 6 сентября, 21:18
Испанка Мугуруса после окончания US Open станет первой "ракеткой" мираСпорт 6 сентября, 21:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Хоккеисты финского "Йокерита" в матче со "Спартаком" умело показали, как нужно разыгрывать большинство. Об этом журналистам рассказал нападающий красно-белых Артем Воронин.
"Спартак" в среду уступил на своем льду "Йокериту" со счетом 3:4. Три гола гости забили, играя в большинстве.
"Поражение от СКА нас вообще не выбило из колеи. Настраивались на сегодняшний матч, но игра в неравных составах предрешила исход встречи. "Йокерит" здорово разыгрывал большинство - он показал, как это нужно делать, - сказал Воронин. - Да, мы забили гол в большинстве, но этого оказалось мало".
"Думаю, ничего страшного. Соперник оказался свежее, а мы свои очки еще доберем", - добавил игрок.
Защитник красно-белых Дмитрий Юдин признал свою ошибку в эпизоде с первым голом.
"Я не так расположился. Конечно, график тяжелый и организм не обмануть - игры через день. Главное сейчас - хорошо восстановиться к следующему игровому циклу", - подчеркнул он.
Следующий матч "Спартак" на выезде сыграет с "Ак Барсом" 12 сентября.