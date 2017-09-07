В полуфинал US Open пробились четыре американские теннисистки

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ТАСС, 7 сентября. Американка Мэдисон Киз обыграла эстонку Кайю Канепи в заключительном четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд - $50,4 млн), проходящего в Нью-Йорке.
Киз, "посеянная" под 15-м номером, победила Канепи, пробившуюся на турнир через квалификацию, со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
Впервые с 1985 года все полуфиналистки турнира Большого шлема представляют одну страну. В 1/2 финала будут выступать исключительно представительницы США, состоятся матчи Киз - Коко Вандевеге (20), Винус Уильямс (9) - Слоан Стивенс.
Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. В прошлом году соревнования выиграла немка Ангелик Кербер, которая на нынешнем турнире завершила выступление в первом круге. US Open проходит в 137-й раз, это четвертый и последний в сезоне турнир серии Большого шлема.