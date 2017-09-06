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Испанка Мугуруса после окончания US Open станет первой "ракеткой" мира

Спорт
6 сентября, 21:16 UTC+3 ТАСС

Это стало понятно после того, как в среду действующая первая "ракетка" мира чешка Плишкова уступила американке Вандевеге в четвертьфинале турнира

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Гарбинье Мугуруса

Гарбинье Мугуруса

© EPA-EFE/BRIAN HIRSCHFELD

ТАСС, 6 сентября. Испанка Гарбинье Мугуруса 11 сентября впервые в карьере возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Это стало понятно после того, как в среду действующая первая "ракетка" мира чешка Каролина Плишкова уступила американке Коко Вандевеге в четвертьфинале Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке.

В активе 23-летней Мургурусы, которая сейчас занимает третью строчку рейтинга, 5860 очков. У Плишковой - 6390. Но у чешки будет списано больше баллов, поскольку в прошлом году она дошла до финала турнира, а испанка вылетела уже во втором раунде.

Мургуруса в карьере пять раз становилась победительницей турниров WTA. На нынешнем Открытом чемпионате США испанка проиграла в 1/8 финала.

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