Испанка Мугуруса после окончания US Open станет первой "ракеткой" мира

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ТАСС, 6 сентября. Испанка Гарбинье Мугуруса 11 сентября впервые в карьере возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).
Это стало понятно после того, как в среду действующая первая "ракетка" мира чешка Каролина Плишкова уступила американке Коко Вандевеге в четвертьфинале Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке.
В активе 23-летней Мургурусы, которая сейчас занимает третью строчку рейтинга, 5860 очков. У Плишковой - 6390. Но у чешки будет списано больше баллов, поскольку в прошлом году она дошла до финала турнира, а испанка вылетела уже во втором раунде.
Мургуруса в карьере пять раз становилась победительницей турниров WTA. На нынешнем Открытом чемпионате США испанка проиграла в 1/8 финала.