Рублев уступил Надалю в четвертьфинале US Open

ТАСС, 6 сентября. Первая "ракетка" мира испанец Рафаэль Надаль победил россиянина Андрея Рублева в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд - $50,4 млн), проходящего в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:2 в пользу испанца. Матч продолжался 1 час 36 минут. Рублев стал первым россиянином с 2013 года, пробившимся в четвертьфинал турнира серии Большого шлема в мужском одиночном разряде. Тогда Михаил Южный также вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, где уступил сербу Новаку Джоковичу.

В полуфинале 31-летний Надаль встретится с победителем матча между швейцарцем Роджером Федерером (3) и аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро (24).

Рублев впервые в карьере добрался до стадии 1/4 финала Открытого чемпионата США, он был последним из россиян, продолжавшим борьбу на турнире. 19-летний россиянин стал самым молодым четвертьфиналистом с 2001 года, тогда в числе восьми сильнейших спортсменов оказался американец Энди Роддик, которому на тот момент также было 19 лет. Рублев в июле 2017 года выиграл первый взрослый турнир в одиночном разряде под эгидой Ассоциации теннистов-профессионалов (АТР) в хорватском Умаге.

Открытый чемпионат США является заключительным в году турниром серии Большого шлема. Турнир завершится 10 сентября.